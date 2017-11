Por Máxima, 16:46

O filme Só para Bravos (Only the Brave) baseia-se na história verídica dos heróis de elite de Granite Mountain e na sua luta contra o dantesco incêndio ocorrido em 2013, no Arizona, que tirou a vida a 19 bombeiros. A propósito da estreia deste filme nas salas portuguesas (a dia 23 de novembro), temos para oferecer convites duplos para a antrestreia do filme, no dia 22 de novembro, em Lisboa e no Porto, às 21h30.





10 convites duplos - Lisboa - Cinema UCI, El Corte Inglés - Sala 9

10 convites duplos - Arrábida - Cinema UCI, Arrábida Shopping - Sala 15



Para se habilitar a ganhar, responda corretamente: quem é o realizador deste filme? Envie as suas respostas para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 20 de novembro com indicação da sessão a que pretende ir.