Por Máxima, 18.10.2017

A antestreia acontece hoje (dia 18 de outubro), pelas 21h30, em Lisboa, nos Cinemas UCI do El Corte Inglés, e no Porto, nos Cinemas UCI do Arrábida Shopping.

LISBOA



Ana Elisabete São Pedro Lindo

Ana Rute Primo

Carlos Ramos Banza

José Carlos Matos

José Martins Ribeiro

José Valério

Maria de Fátima Mendes

Maria Elisabete Esteves Penedo

Marta Sofia Neto Viegas

Tiago Miranda

PORTO



Ana Cristina Serrano



Elsa Maria Miranda Cardoso Pereira

Fernanda Maria Gonçalo Costa

Joana Varela Gomes Pereira da Mota Figueiredo

Márcia Raquel Marques Brilhante Antunes

Mauro Vieira

Nuno Sérgio Guimarães Ferreira Machado

Paula Alexandra Sousa Oliveira

RIcardo Vidal Silva

Rui Miguel do Rosário Alves