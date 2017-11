Por Máxima, 15:34

Apesar da proibição da sua família em relação à música, o protagonista do filme Coco sonha em tornar-se num grande artista, como o seu ídolo, Ernesto de la Cruz. Desesperado para conseguir provar o seu talento e após uma série de misteriosos eventos, a personagem dá por si no maravilhoso e colorido Mundo dos Mortos. Ao longo do caminho,e com a missão de desvendar a verdadeira história de família, encontra o encantador e vigarista Hector e juntos partem numa viagem extraordinária. O filme chega a 23 de Novembro às salas de cinema portuguesas.



Destinados à antestreia, temos para oferecer:

- 5 convites duplos para Lisboa (antestreia dia 18 de novembro, 11h,no CC Colombo);

- 5 convites duplos para Lisboa (antestreia dia 18 de novembro, 11h,no MarShopping).

Como se chama a personagem principal do filme de animação? Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 15 de novembro.



Boa sorte!