Temos convites duplos para oferecer destinados à antestreia do filme Baby Driver, dia 2 de agosto, às 21h30, UCI El Corte Inglés em Lisboa (10 convites duplos) e UCI Arrábida (10 convites duplos) no Porto. Para se habilitar a ganhar, responda corretamente: quem é o protagonista do filme? Consulte a sua Máxima de agosto, já nas bancas, e envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 30 de julho.