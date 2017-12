Por Máxima, 18:43

Com a Primeira Guerra Mundial no horizonte, o estudante de medicina Mikael Boghosian (Oscar Isaac) deixa Constantinopla, onde estudou e conheceu Ana (Charlotte Le Bom) para regressar a Sirun, a sua vila natal. Quando chega a Sirun, descobre que os turcos se revoltaram contra os arménios e que a sua família corre perigo. Mas tudo muda quando Ana, a mulher por quem se apaixonou em Constantinopla e o seu namorado Chris Myers (Christian Bale), um repórter americano, estão por perto a cobrir acontecimentos políticos e poderão ajudar a família de Mikael a escapar. Entre fugas, capturas e conflitos amorosos, as personagens terão que juntar forças para conseguirem sobreviver.

