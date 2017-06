Por Máxima, 16:47

É a 6.ª edição do Festival Grant’s Stand Together, que decorrerá como habitual no Cinema São Jorge, em Lisboa, nos dias 23 e 24 de junho e estende-se ao Porto pelo segundo ano consecutivo, dias 1 e 2 de julho, pela primeira vez na Fundação de Serralves.



Temos 2 convites duplos para cada dia do evento (no total são oito convites duplos) para oferecer em conjunto com a organização do evento!



Indique pelo menos quatro nomes de storytellers que já estão confirmados para esta edição, até dia 22 de junho, com indicação de nome, número de CC ou BI, e preferência do dia e local (Lisboa ou Porto).



Os vencedores podem levantar os bilhetes para o festival a partir das 20h, nas respectivas bilheteiras, e serão anunciados sexta-feira de manhã.



Boa sorte!