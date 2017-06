Por Máxima, 16:45

A Clementoni acaba de lançar um conjunto de maquilhagem em forma de coração, para fazer as alegrias das mais pequenas. Com batons, sombras e lip gloss nas cores mais trendy. O Kit Crazy Chic - Make Up coração contém também um espelho para ajudar a aplicar a maquilhagem.Para se habilitar a ganhar, responda corretamente:Qual é a origem da marca?Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 3 de julho com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada). Boa sorte!