Temos 10 Aquasource Everplump da Biotherm + Tratamentos Mini-Soin - serviço de massagem facil com aplicação de ritual de tratamento adequado às necessidades de cada cliente, extensíveis a todas as leitoras da Máxima, durante o mês de junho e julho (sob marcação e limitado à disponibilidade da equipa Biotherm, válido apenas nos stands Biotherm do El Corte Inglés Lisboa e Gaia, tel: 213711802 e 223781471, respetivamente).Para se habilitar a ganhar, responda corretamente: quem é a musa da Biotherm que é capa da Máxima de julho? Vai precisar do seu exemplar! Envie a sua resposta para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 16 de julho com indicação de nome, contacto, morada.Boa sorte!