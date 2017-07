Para se habilitar a ganhar, elabore uma frase que responda à pergunta: O que fazias para ir ao NOS ALIVE com a Guess Watches? Até 30 palavras. A frase mais original, seleccionada por nós, será a vencedora. Envie as suas respostas para redaccao@maxima.cofina.pt até dia 6 de julho às 12h, com indicação de dados pessoais (nome, contacto, morada e BI/CC).