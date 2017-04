pub

A Máxima, em parceria com a Lancôme, está a oferecer 10 tratamentos Visionnaire Crescendo, o inovador Peeling Progressivo de Noite. E, para garantir que utiliza uma boa proteção solar, recomendada durante o tratamento, a oferta inclui ainda um creme multicorretor avançado com FPS 20. Para se habilitar a ganhar uma destas rotinas completas, só precisa de enviar um e-mail (para redaccao@maxima.cofina.pt ) a explicar porque quer experimentar o tratamento, até ao dia 17 de maio, e comprometer-se a contar-nos os resultados no final das 28 noites. As respostas mais originais serão as vencedoras.

Visionnaire Crescendo vem desmistificar a complexidade do peeling e mudar a opinião de quem considera este tratamento demasiado agressivo. Graças a uma fórmula altamente inovadora, Visionnaire Crescendo ajuda a redefinir a textura da pele e a atenuar as comuns imperfeições – poros, linhas de expressão e rugas. Para usar em casa, depois da pele limpa e tonificada e antes do seu hidratante habitual, durante 28 noites. Prepare-se: irá notar a diferença.

Como usar?

Nos primeiros 14 dias deve aplicar a fase 1 e nos últimos 14 dias a fase 2.

1.ª fase Primeiro uma espécie de preparação da pele, para aplicar nas primeiras 14 noites. Os ácidos naturais e o extrato de casca de quinoa ajudam a remover a camada superficial de células mortas e estimulam a renovação celular, para uma superfície da pele mais lisa e um tom uniforme.

2.ª fase É tempo de aumentar a intensidade para maximizar o rejuvenescimento nas últimas 14 noites. Contém ácido glicólico e ácido salicílico para uma regeneração mais profunda das camadas mais superficiais da pele. Reduz os poros, redefine a textura da pele e ajuda a diminuir as rugas e linhas de expressão.

O que tem de saber antes de iniciar o tratamento:

• Deve verificar se o produto se adapta à pele, 24 horas antes da primeira utilização no rosto: aplique uma pequena quantidade de produto na parte interna do cotovelo e passe abundantemente por água. Aguarde 24 horas. Se, durante este período de teste, não ocorrer qualquer reação (vermelhidão, prurido, sensação de queimadura), o produtopode ser aplicado no rosto. Uma sensação momentânea de picada é considerada normal.

• Não é recomendado para pele sensível.

• Não deve aplicar em simultâneo ou nas 24 horas que se sucedem outros produtos esfoliantes, dermoabrasão ou cuidados com ácido retinoico, fenol, ácido salicílico, alfa-hidroxiácidos, beta-hidroxiácidos.

• Não deve aplicar o produto caso tenha realizado sessões de bronzeado (UV) nos últimos 7 dias.

• A aplicação deste produto pode desencadear uma ligeira sensação de picada que desaparece à medida que a pele se habitua à ação desta combinação de ácidos.

• Este produto contém alfa-hidroxiácido (AHA), o que pode tornar a pele mais sensível ao sol. Proteja sempre a pele durante a utilização e durante pelo menos os 7 dias que sucedem à última aplicação, evite as exposições ao sol, utilize vestuário protetor, como chapéu, e proteção solar UVA/UVB, com índice FPS 15 no mínimo.

• É recomendada a aplicação de um cuidado hidratante após a utilização de cada uma das fases.

• Aplique exclusivamente no rosto.