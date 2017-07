Como indica Manuel Serrão, diretor-geral da Porto Fashion Week, "este concurso é para todos os que estão sempre prontos para registar cada momento. Para os que adoram selfies, para os que veem tendências em todo o lado e para os que as ditam. Para os que gostam de registar diferentes estilos e o muito carisma que a cidade do Porto tem".





O ponto de partida é encontrar as melhores e mais originais fotografias de street style. Com duas condições essenciais: as fotografias têm de ser captadas e editadas com um dispositivo de comunicação móvel (smartphone ou tablet) e tiradas na cidade do Porto (ou Grande Porto).