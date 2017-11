José Pedro Amaro dos Santos Reis, conhecido por todos como Zé Pedro, foi um dos músicos portugueses que marcou as últimas décadas do rock nacional, como fundador e guitarrista da banda Xutos & Pontapés, mas acima de tudo como artista musical em todos os níveis.

Zé Pedro havia realizado um transplante hepático há seis anos e estava, atualmente, a passar por um período de grande debilidade física que se evidenciou no último concerto que deu no Coliseu dos Recreios a 5 de novembro (um concerto com lotação esgotada), quando os Xutos & Pontapés encerraram a digressão de 2017 em Lisboa. Um dia depois, anunciava que dava início a um novo tratamento, mas a doença (há mais de 15 anos que sabia ter contraído hepatite C) levou-o hoje, 30 de novembro, aos 61 anos de idade.