A XN Brand Dynamics, uma das agências de comunicação de moda, lifestyle e arte pioneiras em Portugal, celebra o seu 20º aniversário com um novo serviço de luxo personalizado: o Concierge. A importante data será acompanhada por um rebranding e pelo lançamento de um projeto que quer mostrar além do óbvio.





O objetivo da XN Concierge é dar resposta a pedidos de públicos internacionais que querem experiências em Portugal desenhadas à medida e de forma exclusiva. "A experiência adquirida no LisbonWeek, projeto cultural produzido em parceria com a CML que já vai na sua 4 edição, foi vital para nos apercebermos que com o crescente volume de visitas a Portugal e cada vez com públicos mais exigentes, havia de facto uma lacuna no mercado e ainda muito para dar a conhecer da nossa cidade, do nosso país, dos nossos autores e da nossa rica cultura de forma mais requintada," explica, em comunicado de imprensa, Xana Nunes, fundadora da agência. "Aliás, este conceito aplica-se também às empresas e às experiências que podemos passar a proporcionar aos seus colaboradores e convidados." Através da XN Lifestyle Group, a agência vai ainda concentrar-se em eventos de topo para empresas e privados.