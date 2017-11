Divididos em duas ou três sessões, os workshops criativos do Museu do Oriente prometem ocupar o mês de novembro com novos desafios e aprendizagens inspirados nas artes tradicionais asiáticas.





Começa hoje o workshop de joias em cerâmica que está dividido em três sessões (as próximas duas serão nos dias 13 e 17 de novembro) e ensina as bases para a criação de pequenos objetos personalizados, inspirados em pormenores e fragmentos de obras do museu. Os participantes aprenderão a modelar e a decorar várias peças que serão mais tarde aplicadas em pendentes, brincos, anéis, fios ou pulseiras à sua escolha.





"O que é o haiku?" será o curso dado pela especialista em cultura e literatura japonesa Leonilda Alfarrobinha nos dias 11 e 18 de novembro. Nestas duas sessões, os participantes ficarão a conhecer melhor esta prática e terão a oportunidade de ler, interpretar e experimentar a escrita de poesia haiku. Também nesses dias estará a decorrer o workshop de iniciação à pintura chinesa que pretende divulgar os materiais, as técnicas e a forma de executar essa forma de arte.





Por fim, no dia 17 de novembro, os modelos do mestre origamista Masahiro Chatani estarão em destaque no workshop de origami arquitetónico do museu. Os participantes serão desafiados a reproduzir elementos arquitetónicos e figuras geométricas criadas por Masahiro Chatani, partindo de práticas japonesas de corte e dobragem.





Pode consultar as datas, horários e preços dos diferentes workshops aqui.