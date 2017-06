YUCATÁN, MÉXICO

O que é?

A marca Yucatán Honey produz mel orgânico, 100% natural, numa localidade mexicana que lhe empresta o nome.

Porque trazer?

Em Yucatán, a produção de mel remonta à época pré-colombiana, quando o Império Maia passou a dominar a ciência da apicultura. As técnicas usadas pelos Maias foram transmitidas de geração em geração e ainda hoje se usam.

BROOKLYN, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA



O que é?

As tabletes dechocolate da Mast Brothers são embrulhadas em papéis personalizados com diferentes padrões coloridos. Na sua composição, os sabores variam entre a canela, a lima, a noz, a banana, a cerveja, o caramelo, o morango e o mirtilo selvagem, entre outros.

Porque trazer?

Fundada pelos irmãos Rick e Michael Mast em 2007, a fabricante Mast Brothers especializou-se em chocolate para oferecer aos seus clientes os clássicos doces e sobremesas americanos, através de uma atenção obsessiva aos detalhes e dando ênfase à clareza do sabor. Os seus produtos são usados por chefs como Dan Barber, Alain Ducasse e Thomas Keller.

PARIS, FRANÇA

O que é?

Pierre Hermé é um chef pasteleiro francês, cuja marca homónima se tornou famosa sobretudo pelos seus macarons, muitos dos quais com combinações de sabores incomuns.

Porque trazer?

Ir a Paris e não comprar macarons é a mesma coisa que ir a Roma e não ver o Papa. E os da Pierre Hermé têm de ser muito bons ou a Vogue francesa não teria chamado ao seu chef o "Picasso da pastelaria".

MADRID, ESPANHA

O que é?

Fundada em 1870, a Billante já vai na quarta geração de uma família de conserveiros que se dedica à elaboração artesanal de conservas de pescado da máxima qualidade.

Porque trazer?

As empresas de conservas espanholas lideram o mercado latino-americano, sobretudo aquelas que se encontram no norte do país. Portugal não lhe fica atrás em qualidade, mas Espanha, sendo maior, tem mais e grandes especialidades, que não se restringem apenas ao peixe.

ESTOCOLMO, SUÉCIA

O que é?

Pärlans Konfektyr é uma pequena confeitaria sueca que se gaba de produzir, de acordo com receitas antigas, os caramelos mais saborosos, utilizando os melhores ingredientes naturais.

Porque trazer?

Só utilizam leite fresco orgânico, a melhor manteiga e o melhor açúcar. Além disso, vale a pena entrar nesta loja, cuja aura a transportará imediatamente para os anos 30 – pode escolher os caramelos que vai levar enquanto aprecia o jazz que sai pelos altifalantes.

CRETA, GRÉCIA



O que é?

Os produtos Aródama são tradicionais de Creta, pensados principalmente para serem vendidos internacionalmente. O significado do nome provém do dialeto cretense.

Porque trazer?

Correndo o risco de nos tornarmos repetitivos, as embalagens são especiais. Para os responsáveis pelo design – Bob Studio –, a comida é uma das melhores alegrias da vida, especialmente para os cretenses.

BERLIM, ALEMANHA

O que é?

Gerida pelo homem que lhe deu o nome e pelos seus quatro filhos, a Pfeffersack & Soehne produz e comercializa especiarias. A gama é composta por mais de 50 produtos, divididos entre sais e pimentas, ervas e folhas, frutas e bagas e raízes e sementes.

Porque trazer?

A maioria das especiarias da marca provém de agricultura biológica. No site da Pfeffersack & Soehne , podemos ler que, para um frasco destes chegar à sua cozinha, são necessários vários passos, dados sobretudo por pessoas reais e não máquinas. E apesar do selo alemão dos produtos, não se encontrará totalmente em terras desconhecidas: a cortiça da tampa é portuguesa.

LONDRES, REINO UNIDO

O que é?

O objetivo da marca Gilpin’s é "criar o melhor (e mais bonito) gin do mundo". Nascido no noroeste de Inglaterra, é produzido manualmente em pequenos lotes.

Porque trazer?

O gin é uma das bebidas britânicas por excelência.Este só tem cinco anos, mas já foi considerado o Melhor Gin do Mundo nos World Drink Awards 2014 e recebeu logo em 2012 a medalha de ouro na competição International Wine&Spirits Awards.

ROMA, ITÁLIA

O que é?

Primvs Food vende os alimentos e ingredientes mais usados na cozinha mediterrânica, tal como o azeite, o vinagre, o tomate e as massas.

Porque trazer?

Além de estes serem ingredientes igualmente muito usados na cozinha portuguesa (e, portanto, não perde nada em experimentar), todos os produtos da marca, provenientes de áreas de produção certificadas, foram analisados e selecionados por especialistas gourmet para oferecer o melhor de cada região. As embalagens, de design minimalista, são eco-friendly.

QUIOTO, JAPÃO

O que é?

Ito En é uma empresa multinacional de bebidas japonesas especializada na produção e distribuição de chás.

Preparação

Ferva água e deixe arrefecer à temperatura ambiente. Pré-aqueça o chawan (tigela) e o chasen (batedor de bambu) com água quente. Misturar cerca de duas colheres de chá do matcha pré-peneirado com 120 ml de água a 82 ºC na tigela durante aproximadamente 30 segundos. Quando pronto, o chá deverá ser de um verde brilhante e ter uma consistência lisa e viscosa.

Porque trazer?

O chá verde é a bebida preferida dos japoneses e a Ito En é a maior distribuidora deste tipo de chá no Japão. Concluindo: este poderá muito bem ser o melhor chá verde que irá provar em toda a sua vida, mais ainda quando toda a experiência se realiza conforme a tradição.

GUIZHOU, CHINA

O que é?

A Qian’s Gift vende pacotes de arroz produzido na província chinesa de Guizhou, onde ainda se aplicam as técnicas antigas do cultivo deste cereal.

Porque trazer?

Se vai à China é obrigatório trazer (e provar) o arroz mais conhecido do mundo. As embalagens também são especiais: lembram as formas ancestrais de embalar arroz, desde a utilização de papel em fibra vegetal ao corante para rotular o pacote, totalmente ecológicos. Este produto já ganhou o prémio Platinum Pentaward 2014.