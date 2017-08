O Mosteiro dos Jerónimos foi o monumento por onde passaram mais pessoas, com um total de 570.899 visitantes nos primeiros seis meses deste ano, logo seguido da Torre de Belém, que conta com 324.572.

Os números divulgados pela Direção-Geral do Património Cultural mostram que os monumentos, palácios e museus nacionais foram visitados por 2.428.650 pessoas, mais 10% do que no período igual do ano passado, sendo que o ano de 2016 fechou com um aumento de 15,5% em relação a 2015.

A procura pelos museus cresceu 6,8% e a dos palácios 5,8%, mas o aumento mais significativo verificou-se nos monumentos com uma percentagem de 12,3%. Este estudo revela ainda que o crescimento do turismo não é o principal fator para o aumento destes valores, uma vez que a percentagem de visitantes estrangeiros é inferior à de portugueses.

No top dez dos sítios mais visitados encontramos em terceiro lugar o Mosteiro da Batalha (205.300), o Palácio Nacional de Mafra (178.189), o Museu Nacional dos Coches (168.905), o Convento de Cristo (150.091), o Museu Nacional de Arte Antiga (106.911), o Mosteiro de Alcobaça (104.902), o Museu Nacional do Azulejo (89.840) e o Museu de Arqueologia (80.449).

De lembrar que alguns museus e monumentos são de entrada gratuita aos domingos e feriados. Pode consultar aqui.