Real Companhia Velha

A Real Companhia Velha apresenta a Harvest Experience, uma experiência para apreciar a natureza viva do Douro e celebrar a época das vindimas. O que inclui? A jornada começa na emblemática Quinta das Carvalhas, um paraíso verde situado na encosta da margem esquerda do rio Douro virada para o Pinhão. Guiada pelo experiente Álvaro Martinho, engenheiro agrónomo responsável de viticultura da Quinta das Carvalhas e um profundo apaixonado pela província e pela propriedade, a experiência da apanha da uva é seguida por um almoço com os sabores da região. Segue-se uma viagem até à Quinta do Casal da Granja, em Alijó, onde há pisa a pé nos tradicionais lagares de pedra. O brinde final é feito com vinhos do Douro e do Porto. Quanto custa? O programa está disponível por €85 por pessoa. Como marcar? A reserva é obrigatória e mediante disponibilidade da Real Companhia Velha, mas já há datas para inscrições avulso: 2, 9 e 16 de setembro.O contacto disponível é 223 775 194 e o e-mail rcvelha@realcompanhiavelha.pt

Quinta de La Rosa

A Quinta de La Rosa, um dos segredos do Pinhão, preparou o programa ‘I Trod La Rosa 2017’ uma referência à época da pisa das uvas a pé, que acontece nos tradicionais lagares de granito. O que inclui? O programa tem início às 10h, com a recepção dos inscritos na sala de provas da Quinta de la Rosa, local onde voltam depois da lagarada para uma prova de vinhos, diferentes dos degustados durante o almoço. De manhã há uma caminhada pelas vinhas da Quinta de la Rosa, passando pela mítica parcela Vale do Inferno – onde nascem as uvas do mais especial vinho desta Quinta, com o nome homónimo – e em busca do local do corte das uvas. Pelas 12h30 será servido um aperitivo no terraço da casa da família Bergqvist, proprietária da Quinta de la Rosa e de lá segue-se para o restaurante Cozinha da Clara. O programa termina com a actuação do rancho folclórico do Pinhão. Quanto custa? Por pessoa, tem valor de €100, incluindo a oferta de boné, t-shirt e garrafa de água. Como marcar? Através do número 931461038 ou do e-mail vindimas@quintadelarosa.com.

Quinta Nova da Nossa Senhora do Carmo

Com início na última semana de agosto, as vindimas da Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, no Vale do Douro decorrem durante um mês nos 85 hectares de vinha que tem a propriedade. Enquanto a adega já recebe a uva branca, as castas Tinta Amarela e Touriga Nacional estão prontas a ser colhidas e, fora do que é habitual, as castas Sousão e Tinto Cão estarão igualmente na mira das vindimadeiras nos próximos dias. O que inclui? A par de várias provas de vinhos, o programa da vinha inclui formação e entrega de material para a vindima, apanha de uva na vinha, um almoço no Conceitus Winery Restaurant harmonizado com a sugestão do enólogo, uma visita com prova do 1º vinho na adega e uma prova de vinhos clássica. Disponível para grupos entre 8 e 20 pessoas, começa às 10h30. Quanto custa? Custa €106 por pessoa, para crianças dos 5 aos 12, custa €24 e para crianças até aos 4 é gratuito. Como marcar? Através do número de telefone 969 860 056 ou do e-mail qntourism@amorim.com.

Enoturismo da Casa Agrícola Alexandre Relvas

Entre 21 de agosto e 15 de setembro, o Enoturismo da Casa Agrícola Alexandre Relvas, no coração do Alentejo, preparou uma experiência de vindimas que abrange todo o processo de produção, desde à colheita até à chegada ao copo. O que inclui? Rumo à vinha, de jeep ou numa bicicleta, o visitante vai aprender a controlar a maturação das diferentes castas, uma avaliação que lhe permitirá compreender as diferentes fases de desenvolvimento das uvas. Ainda na vinha, e se a concentração de açúcar das uvas for a ideal, o visitante será convidado a vindimar. A última atividade culmina com o pisar das uvas e, como manda a tradição, com a prova o vinho. O programa, que dura entre 4 a 6 horas, é feito em grupos (mínimo de 2 pessoas e máximo de 10). Quanto custa? Por pessoa, sem almoço, custa €40, e com almoço €60. Gratuito para crianças menores de 12 anos. Como marcar? Através do número 266 988 034 ou enviando e-mail para info@herdadesaomiguel.com.