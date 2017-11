Six Senses Douro Valley

As paisagens naturais do Douro são um bom pretexto para celebrar a quadra natalícia a norte. O Six Senses Douro Valley propõe um programa que inclui um tradicional jantar de Natal no dia 24 e um revigorante pequeno-almoço buffet, no dia 25 de dezembro. Os hóspedes terão acesso livre à piscina interior aquecida do spa, ao ginásio e à zona de bem-estar (vitality suite e sauna). Para os mais pequenos, estão previstas duas ‘visitas do Pai Natal’ – a primeira no Jantar de Natal, dia 24, e na manhã seguinte no Brunch de Natal, de dia 25. Os preços começam em €912 por quarto duplo, estada mínima de duas noites.

Reservas: reservations-dourovalley@sixsenses.com ou ligue 254 66 06 00

Pine Cliffs Resort

Se celebrar à altura da ocasião é o primeiro critério na escolha do programa das festas que se seguem, o Pine Cliffs Resort está no topo do pódio. Começando pela véspera de Natal, o restaurante Piri Piri Steak House propõe um menu de cinco pratos inspirado nos Reis Magos (€68 por adulto, crianças com idades entre 4 e 12 anos têm um desconto de 50%). Para o almoço de Natal, é a vez do restaurante Jardim Colonial surpreender com pratos típicos desta quadra (€49 por adulto, crianças com idades entre os 4 e os 12 anos têm um desconto de 50%). Na semana seguinte, o réveillon no Pine Cliffs Resort terá como tema o circo, com um espetáculo pensado pelo Chapitô a acontecer no salão Pinhal. Há ainda um cocktail de boas-vindas, um sumptuoso jantar pensado pelo chef Stuart Sage, fogo de artifício à meia noite e after-party (€280 por pessoa). Reservas: pinecliffs.reservations@luxurycollection.com ou 289 50 03 00

Convento do Espinheiro, Évora

É difícil resistir à beleza natural desta relíquia do Alentejo, ainda para mais quando sabemos que foi considerado um dos 20 melhores hotéis de Portugal pelo jornal britânico The Times. O Convento do Espinheiro - A Luxury Collection Hotel & Spa, em Évora, preparou um programa de Natal para toda a família que inclui estada, um welcome drink no bar Pulpitus, um jantar de Consoada elaborado pelo chef Hugo Silva no dia 24 de dezembro e acesso gratuito a outros espaços do hotel, como os jardins, o ginásio ou o spa (os preços começam nos €350 por quarto duplo). Para a viragem do ano, o Convento do Espinheiro convida a festejar a ocasião com uma bebida de boas-vindas, um cocktail no Pulpitus Bar e um jantar de gala que decorrerá no salão D. Vasco e que será acompanhado por uma festa com DJ e fogo de artifício (a partir de €600 em quarto duplo). Reservas: reservas@conventodoespinheiro.com ou 266 78 82 00

Hotel Fortaleza do Guincho – Relais & Châteaux

Para as comemorações de Natal deste ano, o restaurante Fortaleza do Guincho, do Hotel Fortaleza do Guincho – Relais & Châteaux, prevê um menu especial criado pelo chef Miguel Rocha Vieira , quer na noite de 24 quer no dia 25 de dezembro. A pensar nos dias seguintes, o hotel desenhou ainda um programa de fim de ano que inclui estada para duas noites e jantar de gala a 31 de dezembro para duas pessoas no restaurante Fortaleza do Guincho. A experiência tem o valor de €920 no caso de um quarto standard e €1050 no caso de um quarto superior.

Reservas: reservations@guinchotel.pt ou 21 487 04 91

Marriot Praia D’El Rey

Perto da bonita vila de Óbidos, o Marriott Praia D’El Rey recria o ambiente de um cabaret para celebrar a chegada de 2018 com um pacote com estada, jantar, festa temática com fogo de artifício e brunch de Ano Novo (a partir de €270 por pessoa). Além da estada, este programa contempla cocktail de boas-vindas, jantar buffet no restaurante Tempera (disponível no programa Moulin Rouge) ou jantar de gala com menu de degustação no restaurante Romy (caso a opção seja o programa Chicago), ambos idealizados pelo chef Carlos Gonçalves. Há ainda o incontornável brinde de Ano Novo com espumante ou champanhe acompanhado com passas, fogo de artifício, ceia, bar aberto, DJ e animação até de madrugada. O brunch do dia 1 estará também aberto a não hóspedes por €35 por pessoa (as crianças dos 4 aos 11 anos de idade têm um desconto de 50%). Reservas: reservations@marriott-pdr.pt ou 262 90 51 00

Espiche Golf

Descemos a terras algarvias, até ao hotel Espiche Golf em Lagos, para umas férias de Natal perto do mar. O restaurante do hotel, o Gecko Bistro, preparou um almoço especial para o 25 de dezembro (€65 por pessoa) elaborado com a criatividade do chef Luís Rodrigues, onde poderá provar pratos como camarão tigre grelhado, pato assado recheado com laranja e cravinho, peru no forno regado com vinho tinto aragonês ou tagine de borrego com tâmaras e batata-doce. E porque não há Natal sem doces, nas sobremesas o chef sugere o tiramisu de peras e chocolate e o bolo de tâmaras e caramelo, entre outros. No dia 1 de janeiro está disponível um brunch no Gecko Bistro, por €30 por pessoa (sem bebidas incluídas, além de uma flute de espumante). Reservas: reservations-reception@espiche-golf.com ou 282 68 82 70

Penha Longa Resort

Da tradicional ceia de Natal ao brinde com champanhe imprescindível na passagem de ano, o Penha Longa Resort, em Sintra, desenhou um pacote de Natal pensado para famílias. Além de disponibilizar um pacote de três noites que inclui a ceia de Natal, pequeno-almoço buffet e late check out (€472 por pessoa) também oferece a opção de juntar a família à mesa só no Dia de Natal, no restaurante Il Mercato (€59 por pessoa) ou no Villa Tamariz (€45 por pessoa). No dia 25 de dezembro estarão também a decorrer atividades como aulas de golfe, spa ou até um workshop de bolachas de Natal para os mais pequenos na Gingerbread House. Para a passagem de ano, o Penha Longa sugere a estada de três noites com jantar de gala na Sala Coroa (€992 por pessoa).

Reservas: resort.penhalonga@penhalonga.com ou 21 924 90 00

The Oitavos

É um dos tesouros mais bem guardados de Cascais: o The Oitavos fica dentro da Quinta da Marinha, no meio da natureza (com vista para o mar) e afastado da azáfama da cidade. Para o último mês do ano, o hotel propõe seis programas completos no The SPA e uma estada VIP a pensar no merecido descanso das férias de Natal: Relax, Share, Relax Premium, Activate, Rejuvenate e Detox (com preços que vão dos €70 aos €150 por pessoa). Aliada à experiência, o The Oitavos sugere uma estada VIP para dois, com pequeno-almoço incluído, no valor fixo de €157. Reservas: reservations@theoitavos.com ou 21 486 00 20

Casas Novas Countryside Hotel, Chaves

Se a ideia é passar um Natal alternativo, no sossego do campo (e num dos pontos mais a norte do país), as coordenadas a marcar no GPS são as do hotel Casas Novas Countryside, na pitoresca aldeia de Redondelo. O programa Natal Rural está disponível de 23 a 25 de dezembro, com duas noites de alojamento, boas-vindas com chocolate quente, pequeno-almoço, acesso ao SPA, Consoada Tradicional de Natal e ainda uma visita à fogueira de Natal da aldeia. No dia 25 de dezembro o almoço também está incluído e o preço por pessoa da experiência custa €140.

Reservas: reservas@hotelruralcasasnovas.com ou 276 30 00 50