A CAPITI, Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil, organizou uma exposição com 30 artistas portugueses para assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental que se celebra a 10 de outubro. A exposição Dar Luz a Esta Causa pretende sensibilizar as pessoas para um problema que abrange as muitas famílias que não têm acesso aos cuidados de saúde necessários.

Entre os vários artistas que fazem parte da mostra estão Joana Vasconcelos, Vhils, Pedro Cabrita Reis, Julião Sarmento e Ana Vidigal, aos quais foi distribuído um candeeiro igual que puderam modificar, sem qualquer limitação para a criatividade. A exposição será apresentada no dia 10, no Museu da Eletricidade, em Lisboa, e será acompanhada de um Leilão Solidário a favor da CAPITI, que reverterá as receitas para o tratamento das crianças carenciadas com problemas do neurodesenvolvimento.

A CAPITI tem como missão contribuir para um desenvolvimento saudável e mais autónomo de crianças carenciadas com perturbações do desenvolvimento e garantir o seu acesso a serviços de saúde e a sua integração na família, na escola e na sociedade. A inauguração oficial da exposição Dar Luz a Esta Causa será feita pelo Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, às 15 horas.