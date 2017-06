Basta estar atento e, para todos os que procurem, o Algarve terá algo de novo para revelar. É o caso deste Salema Beach Village. A verdade é que inaugurou oficialmente no verão passado, fechando logo depois no outono e reabrindo portas já nesta primavera, a postos para receber os muitos turistas que todos os anos rumam ao Algarve. A 500 metros da Praia da Salema, é o sítio ideal para quem viaja em família, nomeadamente com crianças. Porquê? Porque as villas (114 moradias, no total, com dois ou três quartos) estão exemplarmente equipadas e não dispensam os detalhes de conforto que umas férias perfeitas exigem (e se, para uns, os argumentos que podem fazer a diferença são a banheira de hidromassagem instalada na suite principal ou o wi-fi disponível em todas as moradias e áreas comuns, para outros, será a vista para o mar, ainda mais especial a partir dos vários terraços privados existentes em cada casa).





Eleita pelo jornal britânico The Guardian como uma das dez melhores praias para famílias na Europa, Salema já foi referenciada em muitas outras publicações internacionais, como a revista norte-americana Travel & Leisure, que destacou o seu lado genuíno, a fazer esquecer outras paragens ali bem próximas. Para isso, muito contribui a dimensão do lugar, bem como a inexistência de projetos turísticos avassaladores que comprometam a essência do sítio. Por lá continuam as casas de pescadores e os restaurantes de bom peixe, instalados mesmo à beira-mar. Nas redondezas, não faltam atrações: entre campos de golfe, uma diversidade de locais onde é possível fazer passeios de todo-o-terreno ou ter aulas de mergulho, bem como parques aquáticos ou o Zoo de Lagos, a pensar nos mais pequenos. O melhor de tudo? Regressar a Salema e a casa. Durante a estada é assim mesmo que nos vamos sentir.