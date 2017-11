Este é o primeiro trailer a ser divulgado da segunda temporada da série original da Netflix, The Crown. A série, que conta a história do reinado de Isabel II durante a época em que a ordem social se vai estabelecendo após o fim da II Guerra Mundial, só estreia a 8 de dezembro.

The Crown volta a reunir o criador/argumentista Peter Morgan (The Queen, Frost/Nixon) com o realizador Stephen Daldry (Billy Elliot, The Hours) e o produtor Andy Harries (The Queen).

A história começa com os soldados das forças armadas de Sua Majestade a combater numa guerra ilegal, no Egipto, e termina com a queda do seu terceiro primeiro-ministro, Harold Macmillan, depois de um escândalo devastador.