São muitas as situações em que já desejamos ter um localizador no telemóvel: quando nos perdemos do nosso grupo de amigos no meio de uma multidão, quando nos encontramos sozinhos numa zona que não parece segura ou simplesmente quando, por alguma razão, se torna complicado explicar a alguém onde estamos.

Brevemente, este problema vai deixar de existir para todos os utilizadores do Whatsapp: a aplicação criou uma nova funcionalidade que nos permite ativar, se assim o desejarmos, uma ferramenta que identifica a nossa localização exata e que a partilha, durante 15 minutos, com os nossos contactos.

Esta nova funcionalidade, chamada Live Location, vem facilitar a localização de pessoas e pode mesmo salvar vidas. Vai ser lançada nos próximos dias e estará disponível nos sistemas iOS e Android.