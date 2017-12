O canal de televisão britânico BBC acaba de anunciar a produção de um documentário sobre o escândalo Weinstein, dividido em duas partes e realizado por Ursula Macfarlane. O filme, que promete entrevistas com atrizes, repórteres e outras figuras de Hollywood que tenham estado de alguma forma envolvidas no escândalo, será produzido com o objetivo de "relatar o crescimento de uma cultura de exploração em Hollywood" e de desencobrir "a forma como Weinstein conseguiu abusar do seu poder e encobrir as pistas", anunciou a BBC.

O escândalo de Harvey Weinstein rebentou no passado mês de outubro, depois de uma investigação do jornal The New York Times, quando as primeiras vítimas do produtor começaram a acusá-lo de assédio sexual. Até agora, a lista conta com várias dezenas de nomes, incluindo os das atrizes Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow e Salma Hayek.

Espera-se que várias mulheres dessa lista falem das suas experiências neste documentário, que Tom McDonald, programador da BBC, garante que irá "colocar questões difíceis e desafiadoras sobre a cumplicidade, o preço do silêncio e os efeitos corrosivos do poder".