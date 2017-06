Este ano, o espaço escolhido em Lisboa terá como inspiração Formentera, a ilha espanhola conhecida como o último paraíso do Mediterrâneo. A localização escolhida, única pela sua vista privilegiada, foi a encosta do Castelo de São Jorge e um conjunto de terraços particulares vão abrir as suas portas a um momento exclusivo, onde será possível ouvir boa música, apreciar o fim do dia e conviver com amigos… Tudo isto enquanto se aprecia um bom gin.

As portas deste castelo abrem no dia 26 de junho, às 19 horas, apenas para convidados. Os interessados em desfrutar deste momento único podem inscrever-se aqui.

Med Rooftops by Gin Mare já passou nos dias 27 e 28 de maio por Madrid e vai decorrer ainda nos fins de semana de 8 e 9 de junho em Roma, 26 de junho em Lisboa, 30 de junho e 1 de julho em Barcelona, 13 e 14 de julho em Munique, 20 e 21 de julho em Londres e, finalmente, no fim de semana de 30 de setembro e 1 de outubro em Sevilha.