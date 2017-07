Em todo o mundo existem mais de 214 milhões de mulheres sem acesso a métodos contracetivos e no ano passado cerca de 770 mil raparigas foram mães, tendo de abandonar a escola para cuidar dos filhos.

Para lutar contra o problema, o governo britânico juntou-se à Fundação Bill e Melinda Gates, à United Colors of Benetton e ao Fundo de População das Nações Unidas, uma agência da ONU que luta por um mundo em que cada gravidez seja planeada e desejada. O resultado foi a campanha global Power her Choices, lançada durante a Cimeira de Londres sobre Planeamento Familiar.

No vídeo da campanha, cujo símbolo é uma lâmpada em formato de útero, é possível observar-se um painel onde algumas luzes se acendem para formar várias frases enquanto uma rapariga de 16 anos grávida se aproxima dele. Numa delas lê-se I am pregnant(Estou grávida), mas assim que a rapariga se aproxima outras lâmpadas piscam e acendem-se, revelando novas palavras como: I am not ready to be pregnant(Não estou pronta para estar grávida).

A ideia para a campanha tem a assinatura da Fabrica, a plataforma de novos talentos e investigação do Grupo Benetton, que também imaginou a imagem do projeto Orange Days, cujo objetivo era a Eliminação da Violência contra as Mulheres.









