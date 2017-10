Não é o primeiro livro de Diana Pereira – a modelo já escreveu vários livros infantis em parceria com associações solidárias –, mas é o primeiro onde a vemos pôr as mãos na massa. Aproveitámos a novidade para descobrir, num quiz rápido, quais os hábitos e gostos da apresentadora e da família (o marido Tiago Monteiro e os filhos de ambos, Mel e Noah) revelados também no livro Pelo Mundo.

A apresentadora partilha ainda duas receitas imperdíveis do seu livro: o prato tailandês Pad Thai e a sobremesa Bolo de Nutella com coulis de frutos vermelhos.

Como nasceu a paixão pela cozinha?

Nasceu quando saí de casa e tive mesmo necessidade de aprender a cozinhar. As saudades de casa fizeram com que cozinhasse mais e me aventurasse quando estava fora.

Aprendeu a cozinhar com que idade?

Aprendi muito cedo. Devia ter uns dez anos e já cozinhava.

Qual é o seu guilty pleasure da comida?

Batatas fritas com trufa.



Doces ou salgados?

Salgados, sem dúvida.

Um prato que faz vezes sem conta?

Caril verde tailandês.

Qual a receita clássica de domingo?

Panquecas, sem dúvida, mas quem está encarregado disso é o Tiago.



Sumo detox ideal?

Tem de ter espinafres e gengibre: são dois sabores que adoro e que ajudam na imunidade.



O que não comeria nem por nada?

Fritos gordurosos.

A coisa mais estranha que já comeu?

Talvez moscas e gafanhotos.



Qual o país com a melhor gastronomia? (Portugal não vale! Já sabemos que é o melhor.)

Para mim, Tailândia.

Restaurante preferido?

Estou sempre a mudar porque adoro provar coisas novas, mas adoro o Hakkassan, em Miami.



Episódio mais insólito que já lhe aconteceu na cozinha ou num restaurante?

Ir a um restaurante específico de fondue e não saberem como se servia. Foi uma loucura [risos].

Cozinhar é passar tempo em família?

Pode ser sem dúvida, mas não no meu caso. Gosto de cozinhar sozinha.

O comentário mais querido que os seus filhos já fizeram sobre um prato?

"Bravooooo" e batem palmas sempre que gostam do que cozinho.

O livro faz uma viagem pelos sabores do mundo. Qual é a gastronomia preferida em sua casa?

Mexicana e tailandesa.



Qual foi o maior desafio ao escrever este livro?

Cozinhar tudo o que gosto e poder dar a conhecer esses sabores a outras pessoas.

E a parte preferida ou mais divertida?

Comer!



Se pudesse escolher uma única receita do livro, qual seria? E porquê?

Sopa tailandesa, que adoro. É muito fresca, picante e com sabores diferentes.



O livro Pelo Mundo, de Diana Pereira, €14,32 (Casa das Letras), já está disponível nas livrarias portuguesas.