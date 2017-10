Dizer olá outono no Ático

O verão ainda não acabou e estes dias de sol pedem, pelo menos, um fim de tarde com direito a uma vista panorâmica sobre o Tejo. O destino a seguir é o Ático, o rooftop do NH Collection Lisboa, na Avenida da Liberdade, onde se servem cocktails tão apelativos como os pratos da carta do chef David Berdejo. Entre as entradas de presunto e as clássicas batatas bravas com espuma alioli, há ainda lugar para o polvo assado com batata-doce e os bifinhos de porco com queijo da serra. O mais difícil vai ser escolher o que petiscar. Todos os dias entre as 12h e à meia-noite no Rooftop Ático no NH Collection Lisboa Liberdade.

Brunch saudável na Frutaria

A Frutaria acaba de abrir na Baixa de Lisboa, mais precisamente na Rua dos Fanqueiros, n.º 269. Entre brunches, smoothie bowls, panquecas e batidos, a Frutaria tem essencialmente propostas saudáveis, do pequeno-almoço ao brunch, neste novo espaço poderá comprar a fruta do dia. Para um almoço mais consistente, poderá optar pelas saladas de atum e quinoa, bocconcini e presunto ou pêssego e cuscuz. Na Frutaria encontra ainda várias opções de pratos de ovos, escalfados ou mexidos, servidos em fatia de pão tostado e acompanhados de espargos e presunto, abacate e feta ou cogumelos, tomate cherry e parmesão. O sempre fresco Brunch Menu da Frutaria custa €15 e inclui um café ou chá, um sumo natural, um smoothie bowl e um prato de ovos ou panquecas.

Super detox na Algarve Spa Week

A iniciativa Algarve Spa Week regressa ao sul do país entre os dias 7 e 15 de outubro, para envolver os 10 Spas dos mais conhecidos hotéis de cinco estrelas do Algarve. O Tratamento Revitalizante & Detox, disponível em todos os Spas da Algarve Spa Week, por um preço fixo de €65, tem a duração de 75 minutos e inclui uma esfoliação revigorante, seguida de uma massagem corporal relaxante e de drenagem, para libertar impurezas e toxinas. Imperdíveis: Ritual de Massagem de Sal, agora a €62,5, no Spa Salgados Palace; Ritual Tranquillity, agora a €60, no Atlântico Spa; Esfoliação de Sal Marinho e Óleo, agora por €47,5, no Tainai Spa; Viagem ao Havai, agora por €60, no 7 Seven Spa Vilamoura; Ritual Holístico de Pedras Quentes, agora por €50, no Almond Tree Wellness Spa; Envolvimento do Mar Morto & Hidratação Corporal, agora por €65, no Spa Sayanna Wellness; Ritual Adelgaçante de Mel, por €35, no Sensorial Spa; Esfoliação e Envolvimento Purificante com Algas, agora por €65, no Tivoli Spa Marina Vilamoura; Esfoliação Corporal Laranja, €22,5, no Lisvaýa Spa; ou Oceânia Tratamento de Coco, €40, no The Spa.

Arte sonora no MAAT

A 4 de outubro, o lançamento do terceiro álbum de Moullinex, HYPERSEX, no MAAT, vai ser mais do que isso. Será uma celebração de dez horas e uma declaração de amor coletiva à Club Culture que se irá fundir com o 1.º aniversário do museu que está a mudar a cidade de Lisboa, o MAAT. O evento arranca com o espetáculo de Moullinex e continuará até de manhã numa maratona de DJ sets que culminará num choque (controlado) entre o fim de rave e o público do dia aberto do MAAT, a 5 de outubro. A entrada na festa de dia 4 de outubro é de €10.

Sabores de laboratório no Sheraton

Falamos do Kimya, o gastro-bar do Sheraton, que chegou a Cascais para juntar as leis da química à mestria da cozinha molecular. Começando por criar cocktails de assinatura baseados em elementos químicos, o Kimya criou uma experiência diferente, harmonizando-os com a combinação gastronómica ideal. Quase tudo é servido com gelo seco (que produz um efeito de fumo) e em ambas as cartas – dos cocktails e dos pratos – encontramos todos os nomes associados a combinações químicas. O E=MC2M, por exemplo, é o cocktail de assinatura da casa. Estão disponíveis dois menus ‘experimentais’ para degustação. São eles o Lei de Lavoisier que inclui: tomate falso, ceviche de salmão, camarão braseado, kimya burgers e ainda vitaminas frescas; ou o menu Relatividade Especial, o mais completo, onde poderá experimentar a esferificação de azeitona, o gaspacho de frutos vermelhos (€4), biqueirão avinagrado (€4), um corneto de camarão (€5), tataki de atum, frango à brás, borrego corado (€9) e como sobremesa um cheesecake de abacate (€4). Aberto de outubro a maio, das 18h00 às 00h00, sendo que a cozinha encerra às 23h.

All aboard no Combio Presidencial do Douro

A primeira edição do Comboio Presidencial aconteceu em abril de 2016 e foi um sucesso, regressando em maio deste ano. Agora, há uma nova edição do comboio-restaurante onde se servem refeições preparadas por alguns dos melhores chefs do país. Depois de Pedro Lemos, a 22 e 23 de setembro, de Vítor Matos, de 30 de setembro a 1 de outubro, é a vez de Miguel Rocha Vieira, a 7 e 8 de outubro, e depois de Ljubomir Stanisic, a 14 e 15 de outubro. A viagem dura nove horas, partindo da estação de São Bento, no Porto, e inclui ainda a visita à Quinta do Vesúvio, com direito a provas de vinho do Porto, salão de chá e música ao vivo. Os bilhetes estão à venda a €500 por pessoa.

Mercadinho

Friends for Life é o tema da edição de outubro do Mercado Crafts & Design no Jardim da Estrela e que assinala o Dia Mundial do Animal, dias 7 e 8 de outubro, das 10h00 às 19h00 com entrada gratuita. Esta edição apela à solidariedade de todos, através de uma campanha de recolha de donativos e produtos para cães que decorre durante o fim de semana.

Ver o mundo através das imagens de Steve McCurry

A exposição The World Of Steve McCurry é uma retrospetiva da vida e obra de Steve McCurry. Pela primeira vez em Portugal, no Porto, depois de ter passado por Itália, onde esteve um ano, visitada por mais de um milhão de pessoas, a mostra exibe os seus mais reconhecidos trabalhos mas, de igual forma, fotografias mais recentes ainda não publicadas como a coleção a preto e branco resultante da sua primeira reportagem do Afeganistão à Índia, do Sudoeste Asiático a África, de Cuba aos Estados Unidos, do Brasil a Itália, em 1979/80. Inaugura a 10 de outubro na Alfândega do Porto.

Andar à Pesca no novo restaurante de Diogo Noronha

O número 27 da Rua da Escola Politécnica, no Príncipe Real, ganhou nova vida. Ainda em regime de soft opening, o chef Diogo Noronha apresenta o Restaurante Pesca, dedicado aos sabores do peixe, um dos tesouros da gastronomia nacional. Na carta, destacam-se as vieiras braseadas com crocante de espargos e funcho do mar e da terra, pargo braseado com puré de topinambor, polvo na brasa com puré de batata-doce de Aljezur ou o salmonete braseado com ovo a baixa temperatura. Nas sobremesas, pensados por Claiton Ferreira, surgem o arroz do Sado doce, o chocolate 65%, a marmelada de maçã e os seixos de pistáchio, framboesa e baunilha. As surpresas continuam na carta de bar, assinada por Fernão Gonçalves, onde são privilegiados ingredientes improváveis como os pimentos, as ervilhas e as cenouras. O restaurante funcionará de terça a domingo, das 12h às 15h e das 19h às 00h, e o bar de terça a domingo, das 12h às 00h.

Dormir numa quinta de vinhos

A Quinta do Piloto, em Palmela, acaba de transformar em alojamento local a casa que pertence há quatro gerações à família Cardoso. Inserida numa antiga adega, a Casa da Quinta do Piloto tem capacidade para receber cinco pessoas e pretende proporcionar uma experiência complementada com a oferta enoturística da quinta. Os programas de enoturismo incluem diversas provas de vinhos, visitas guiadas e uma série de atividades e eventos que decorrem ao longo do ano. Com vista para a Serra da Arrábida, o espaço sugere o reencontro com a tradição vinícola, ideal para encontros com a família ou amigos. Com valores entre os €190 e os €200, a casa tem três quartos (dois com cama de casal e um com cama individual).