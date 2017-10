Já sabemos que vem aí Mamma Mia 2 e que o filme já está em processo de gravações. Contamos agora mais alguns pormenores, tendo em conta o que nos tem mostrado a atriz Amanda Seyfried, através da sua conta de Instagram.

Mamma Mia 2: Here We Go Again será o título oficial do filme, que será uma prequela de toda a história que conhecemos em 2008. Nas imagens partilhadas por Seyfried, que voltará a interpretar a personagem Sophie, vemos a atriz no cenário de gravações do hostel Kalokairi, no qual se desenvolveu a história do primeiro filme.







Welcome back to Kalokairi @mammamiamovie A post shared by Amanda Seyfried (@mingey) on Oct 17, 2017 at 2:51am PDT

A imagem em que vemos o caderno Hotel Bella Donna transporta-nos para uma ação anterior no tempo – a época em que a personagem de Meryl Streep (Donna) volta a ser crucial. Neste segundo filme, iremos também conhecer a mãe de Donna, interpretada pela cantora Cher, e consta que a atriz britânica Lily James irá interpretar a personagem de Meryl Streep quando era mais nova. Vamos ainda voltar a ver Pierce Brosnan, Stellan Skarsgard e Colin Firth e conhecer a versão de cada um deles mais jovem.

A post shared by Amanda Seyfried (@mingey) on Oct 20, 2017 at 1:04pm PDT

Noutra das imagens de Instagram, Amanda Seyfried deixou-se fotografar com Jessica Keenan Wynn, que dará vida à tia Tanya, também em versão mais jovem. Para saber mais, o melhor mesmo será seguir a conta de Instagram da atriz: @mingey.