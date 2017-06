O fogo que no sábado passado deflagrou no concelho de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, é um dos mais graves da história de Portugal, contando já com 62 vítimas mortais e mais de 60 feridos. Entre os operacionais, registam-se dez feridos, quatro em estado grave. Há dezenas de deslocados, e o número de casas e viaturas destruídas ainda não foi apurado. Neste momento há 1105 operacionais, 343 viaturas e 5 meios aéreos envolvidos no combate a quatro frentes ainda ativas.

O presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses pediu mantimentos para as corporações de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pera, no distrito de Leiria, e Alvares, concelho de Góis, distrito de Coimbra. "Se as pessoas estiverem disponíveis e possam trazer aos corpos de bombeiros de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera e Alvares frutas, barras energéticas e água ou outro tipo de alimentos que possam ser facilmente transportados, é sempre importante", afirmou à agência Lusa Jaime Marta Soares.



- O Correio da Manhã e a CMTV abriram uma linha solidária. Basta ligar para o 760 202 101 (custo da chamada €0,60+IVA) para ajuda. A receita das chamadas feitas para esta linha reverte por inteiro para ações de solidariedade com as vítimas e respetivas famílias.



- A Caixa Geral de Depósitos criou a conta solidária Unidos por Pedrógão. Conta Solidária Caixa 0001 100000 330 (IBAN PT50 0035 0001 00100000330 42)



- A Caixa Económica Montepio Geral criou entretanto um IBAN, em parceria com a União das Misericórdias Portuguesas, para recolha de donativos a favor das famílias afetadas: PT50 0036 0000 99105922157 78.

A página de Facebook On Coimbra



partilhou os bens mais necessitados consoante a localização de cada corporação.