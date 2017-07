É um dos momentos mais antecipados do ano tecnológico, mas só agora começam a chegar os primeiros detalhes do novo iPhone 8. Tudo indica que o ecrã deverá ocupar toda a parte frontal neste novo design, que não terá mais do que 5,5 polegadas. A câmara traseira passará para a posição vertical, permitindo um melhor zoom ótico, e deverá ser 10 a 15 vezes mais rápida do que modelos anteriores.

Embora ainda não existam confirmações definitivas, são muitos os artigos que avançam que o carregamento poderá ser sem fios, o que exigirá um acessório novo e adquirido em separado. O desaparecimento do Touch ID é outra das novidades, sendo que para desbloquear o iPhone poderá ser necessário um reconhecimento facial.

O novo modelo estará disponível em pelo menos duas cores, prateado e preto, e existem rumores de que o equipamento terá um novo nome, iPhone x ou Pro. Uma das notícias que mais tem agradado aos fãs da marca é o facto da autonomia da bateria ter capacidade para 11 horas contínuas de navegação na Internet, o que acabaria com a necessidade de levar o carregador para todo o lado.

O lançamento do novo iPhone estava marcado para o mês de setembro, mas segundo a última notícia lançada pela revista Forbes a chegada às lojas poderá ser antecipada.