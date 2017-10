Out//Fest

O OUT Fest regressa com um cartaz que reúne artistas internacionais e nacionais como Francesco Tristiano e Ramboiage, que abrem o festival com o seu viciante techno. Já no segundo dia, destacam-se Vahagn & the Sky People, que combinam a música electrónica com teclas, guitarras, percussão e voz, e ainda Dorfmeister, DJ residente de clubes como o Feet Fast, em Londres. Este ano, o recinto será invadido pelo cor rosa de cerca de 30 flamingos que serão colocados no recinto, a mascote oficial desta edição. O jardim principal do Parque Marechal Carmona vai ser o palco do evento que decorre de 9 a 10 de setembro, das 14h às 24h. O bilhete diário custa € 10 e do de dois dias € 15.

Motelx

A 11.ª edição do MOTELX – o Festival Internacional de Cinema de Terror de Lisboa - decorre entre 5 e 10 de setembro no Cinema São Jorge, no Teatro Tivoli BBVA e na Cinemateca Júnior. Os convidados desta edição são duas lendas do cinema Roger Corman e Alejandro Jodorowsky, mas também nomes como o realizador Stefan Ruzowitzky e a atriz Violetta Schurawlow. Este é o ano do ‘Estranho Mundo do Terror Latino’, retrospectiva associada à programação da Capital Ibero-americana de Cultura que complementa as seções habituais do Festival: Serviço de Quarto, Quarto Perdido, Lobo Mau e os prémios MOTELX para melhor curta portuguesa e melhor longa europeia. Há bilhetes a partir de €2 por sessão e o calendário pode ser consultado aqui.

Indie Music Fest

O Bosque do Choupal, em Baltar, recebe a 5ª edição do Indie Music Fest, nos dias 31 de agosto, 1 e 2 de setembro. Para além do concerto do artista português Manuel Fúria, que apresentará o novo álbum Viva Fúria, estão também confirmados nomes comooConjunto Corona,Them Flying Monkeys, Twins Transistors, Heavy Cross of Flowers, Paraguaii, The Miami Flu, Lucky Who, Moon Preachers, Killadelphia, El Señor, Marvel Lima, Jonny Abbey, Phantom Trio ou Los Luchos. O passe geral está disponível por €30 com oferta da t-shirt do festival.

Papercutz no MusicBox

Os portuenses Papercutz têm uma nova vocalista, Catarina Miranda, e atuam no MusicBox este sábado. Sintetizadores analógicos, batidas urbanas, texturas ambientais e percussões de influências tribais atravessam a nova sonoridade do projeto, que chegará no final de 2017 com o álbum 'King Ruiner'. As portas abrem às 22h, os bilhetes custam €5.

O Japão no Museu Nacional do Azulejo

A 1 de setembro inaugura no Museu Nacional do Azulejo a exposição Das Sombras de Quioto à Luz de Lisboa, Azulejos de Haru Ishii. O conceito da mostra nasceu da visita da artista japonesa a Portugal em 1995, durante a qual conheceu a arte da azulejaria numa oficina em Palmela. O resultado? A síntese do entendimento luso-nipónico desta arte de 474 anos. Para ver no número 4 da rua da Madre de Deus, até 31 de dezembro.

Mercado Crafts & Design

Sob o tema Onze Anos Depois..., a nova edição do Mercado Crafts & Design chega ao Jardim da Estrela nos dias 2 e 3 de setembro. Estarão presentes marcas de criadores nacionais e internacionais nas áreas do design e do artesanato contemporâneo. Entrada livre, das 10h00 às 19h00.

Pequeno-almoço no Dear Breakfast

O número 17 da rua das Gaivotas em São Bento, Lisboa, tem um novo restaurante onde podemos tomar um pequeno-almoço tardio: chama-se Dear Breakfast e é uma ideia de Julien Garrec, o proprietário. Com a cozinha a cargo da chef Raquel Patronilho (ex-chef do Ritz) o Dear Breakfast reúne o melhor de dois mundos: os sabores internacionais e a gastronomia portuguesa. O espaço está aberto das 9h às 4h.

Festival Internacional de Cultura

A 3ª edição do FIC – Festival Internacional de Cultura começa dia 2 de setembro em Cascais, uma iniciativa da LeYa e da Câmara Municipal de Cascais, que este ano escolheu como tema Camões: ao desconcerto do mundo, mote de um programa de atividades ligadas à literatura, à música, ao teatro, ao cinema, mas também exposições, noites de poesia, e artes de rua. No dia 2 de setembro, às 19h, decorre o debate Felicidade, fronteiras, uma conversa com a presença de Arundhati Roy, conduzida por Ana Daniela Soares.

Lisb-on no Parque Eduardo VII

O festival de música Lisbo-on vai transformar o Parque Eduardo VII num autêntico Jardim Sonoro, de 1 e 3 de setembro. O programa conta com a atuação de artistas como Nina Kraviz, Isilda Sanches, Marcos Valle, Moullinex ou Rodrigo Leão. O passe para os três dias custa €55, o diário €25.

Feira do Livro nos jardins do Palácio de Cristal

De 1 a 17 de setembro, os jardins do Palácio de Cristal no Porto recebem a nova edição da feira do livro. Para além da vertente literária, o evento acolhe a exposição de arte contemporânea Quatro Elementos que explora a temática da obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. No dia 2, Ana Luísa Amaral, Frederico Lourenço e Miguel Sousa Tavares dão vida ao primeiro dos debates comissariados por José Eduardo Agualusa para esta Feira do Livro, sob a emblemática frase de Sophia: "A terra O sol O vento O mar / São minha biografia e são meu rosto". Com entrada livre em todos os eventos, a feita contará com oito debates, quatro sessões de spoken word, seis lições sobre escritores de língua portuguesa, seis sessões de cinema, sete sessões especiais (incluindo teatro, colóquios e mais debates).