Para comemorar o décimo aniversário do iPhone, a Apple lançou um novo smartphone topo de gama e ainda os iPhones 8 e 8 Plus. O iPhone X é a maior novidade. Tem um novo ecrã, o "super retina", que se prolonga até ao limite do aparelho e deixou de ter o botão home.

Para substituir o botão central, a marca criou uma nova tecnologia de reconhecimento facial que identifica o dono do telemóvel. As outras operações, como regressar ao ecrã principal ou ver que aplicações estão abertas, serão agora feitas com gestos específicos. Para desbloquear o ecrã, o novo topo de gama foi equipado com a tecnologia Face Id, que permite reconhecer o seu rosto através das câmaras e sensores na parte superior do telemóvel. A cara do utilizador pode ser identificada mesmo no escuro, através da câmara de infravermelhos. Segundo a marca, este novo sistema é o mais seguro de todos e o preço vai começar nos €1179.

Além do iPhone X, a Apple aproveitou também para lançar o novo iPhone 8 e o iPhone 8 Plus, com algumas mudanças em relação ao modelo 7. Os novos lançamentos têm duas câmaras traseiras e os preços vão começar nos €829. E, para orgulho dos portugueses, para a apresentação dos modelos 8 e 8 Plus foi escolhida uma fotografia da Ponte 25 de Abril.

O modelo 8 poderá ser encomendado a partir de 15 de Setembro, mas o modelo X só estará disponível para encomendas a partir de 27 de outubro. A Apple aproveitou ainda para apresentar a terceira geração do Apple Watch, o relógio inteligente que agora pode ligar-se a redes móveis, sem estar emparelhado com um telemóvel.