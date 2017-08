"Eu vou construir um grande, grande muro na nossa fronteira do Sul e quem vai pagar é o México" afirmou, mais do que uma vez, durante a campanha eleitoral que o levou à Presidência dos Estados Unidos. Esta foi uma das suas declarações mais controversas (entre muitas outras) de Donald Trump e volta a ser agora falada, como uma possibilidade. Trump quer mesmo levar para a frente a construção de uma barreira física que irá separar o México dos Estado Unidos, a partir de Nogales, Ariz.

No entanto, a proposta do Presidente, que tem associado um custo de biliões de dólares, tem sido naturalmente rejeitada por democratas, e até por republicanos. No Congresso, o assunto não tem sido tópico de discussão mas, agora que Trump torna a insistir na sua proposta, a possibilidade volta a ganhar forma. "De uma forma ou de outra, nós vamos construir esse muro", disse durante um discurso em Phoenix, no Arizona. Apesar de não ter especificado de que forma pretende concretizar sua ameaça, acusou a oposição de "colocar toda a segurança dos EUA em risco".

Depois do discurso, e face à opinião negativa do Senador Jeff Flake face à construção do polémico muro, Trump deixou, posteriormente, uma mensagem de desagrado no Twitter destinada a Flake. "A multidão de Phoenix na noite passada foi incrível - uma casa cheia. Eu adoro o estado do Arizona. Não sou fã de Jeff Flake, fraco no crime e nas fronteiras".