ONE MADISON, Nova Iorque

Um icónico arranha-céus de Manhattan, composto por 53 residências, todas elas envidraçadas e com uma panorâmica de cortar a respiração. Cada uma possui 3 quartos e 4 casas de banho e meia, uma sala de estar com vista para o Madison Square Park, 2 closets grandes e acesso a um outro andar onde se encontra uma piscina interior, ginásio, centro de yoga e um parque infantil. À venda por 12,5 milhões de euros.

ARGOLIDA, Grécia

A propriedade é rodeada por uma extensão enorme de terreno e tem acesso direto a três praias privativas. Todo o design da casa é inspirado nas casas de campo francesas. O salão principal é composto por enormes janelas que permitem vislumbrar a vista sobre o mar. À venda por 20 milhões euros.

MANDALAY, Long Bay, Ilhas Turcas

Situada na praia de Long Bay fica bem perto da zona central, onde se encontram os restaurantes, o campo de golfe, lojas e um casino. A propriedade combina elementos típicos das Bermudas e do Caribe, no que diz respeito ao estilo arquitetónico. A mansão principal contém 5 quartos com camas king size e casa de banho privativa. O quarto principal e maior da casa possui a sua própria sala de estar, spa e acesso direto à praia. A espetacularidade está na piscina, com vários andares.

HENDERSON, Nevada

Silver Rock: é assim que é conhecida esta mansão construída em 2002 por Gordon Rogers. É composta por 6 quartos, 10 casas de banho e uma garagem para 8 carros. A piscina cria a sensação de ligação com o lago que rodeia a propriedade. Inclui uma casa anexa só para visitas, dois bares, um ginásio e um campo de basquetebol. À venda por 7 milhões euros.

HOLLYWOOD, Califórnia

Skycastle é uma das mais espetaculares mansões de Los Angeles, situada nas Colinas de Hollywood. A fachada toda envidraçada permite desfrutar de uma vista panorâmica que se estende da cidade até ao Oceano Pacífico. A casa foi desenhada pelo premiado arquiteto internacional David Grey e possui 7 quartos, uma sala de cinema, um ginásio, um spa e duas casas anexas mais pequenas para visitas.



MIAMI BEACH, Florida

Localizada em Palm Island, é rodeada por água e tem acesso direto a um pontão. É uma casa inteligente e toda automatizada e inclui uma sala de cinema, um sótão e um terraço com jacuzzi de acesso exclusivo ao quarto principal. À venda por 26 milhões de euros.

WEST LAKE HILLS, Texas

Mansão desenhada pelo arquiteto Bernardo Pozas, com janelas que vão do chão até ao teto, de forma a permitir a máxima entrada de luz. Todos os quartos têm vista para a cidade de Austin. A piscina é aquecida e possui uma cascata. À venda por 5 milhões euros.

VICTORIA, Austrália

Mansão de estilo moderno, composta por 6 quartos e 7 casas de banho, situada perto da praia Cameron’s Bight. As diversas dimensões da casa providenciam uma série de espaços diferentes ideais para relaxar.

SÃO PAULO, Brasil

A casa é rodeada por um enorme jardim que possui mais de 80 plantas e árvores de fruto. A zona exterior é ainda composta por uma piscina e uma espécie de sala de estar coberta por vidro. O primeiro andar é onde fica um escritório e a cozinha, o segundo tem dois quartos, mais uma série de divisões. A garagem da casa tem lugar para 6 carros. À venda por 3 milhões de euros.

SAGAPONACK, Nova Iorque

Mansão com 6 quartos, um spa, uma casa de piscina com cozinha ao ar livre e uma garagem para 3 carros. O primeiro andar, com um formato em L, é composto pela cozinha, sala de estar e sala de jantar. O segundo inclui 3 quartos de visitas, todos eles com terraço partilhado, e o quarto principal possui dois closets e um terraço privado. À venda por 19 milhões euros.