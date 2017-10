Tommy Hilfiger tem colecionado uma série de objetos valiosos e agora coloca-os em leilão. Uma das relíquias é um par de jeans de Marilyn Monroe avaliado em 40 mil dólares. Os jeans foram usados pela atriz no filme River of No Return, em 1954.

Em leilão estarão também 4 cartas de Tarot autografadas por David Bowie, vestidos vintage de Louis Feraud e Oscar de La Renta e um par de botas usado pelo guitarrista dos Kiss, Ace Frehley. O leilão terá lugar a 21 de outubro na Julien’s Auctions, em Los Angeles, mas qualquer pessoa poderá ter acesso, inscrevendo-se online no site da leiloeira.

Parte do dinheiro conseguido com o leilão reverterá para a Autism Speaks, uma fundação solidária que apoia pessoas com autismo e respetivas famílias.