O tema voltou a estar em cima da mesa com um dos acontecimentos desta semana – um eclipse solar que durou apenas dois minutos. Devemos aproveitar para tirar uma fotografia ou desfrutar do momento em pleno? Segundo um estudo da Universidade Stern School of Business em Nova Iorque, publicado na revista Psychological Science, tirar fotografias não nos impede de aproveitar o momento nem interfere na intensidade com que vivemos e aproveitamos uma experiência.



Depois de vários testes, os investigadores descobriram que captar fotografias durante um determinado acontecimento ajuda as pessoas a relembrar imagens com mais precisão, mesmo quando não as revêm. No entanto, também chegaram à conclusão de que tirar fotografias pode reduzir a capacidade de reter informação verbal, ou seja, relembrar a conversa que existiu durante o momento.





"Tirar fotografias dominou as nossas vidas, mas ninguém ainda estudou realmente os efeitos psicológicos de o fazermos", afirma Alix Barasch, um dos autores do estudo, e professor-assistente na universidade. Uma das experiências realizadas por Barasch consistiu em pedir a um grupo de pessoas que percorresse as salas de um museu com um guia de áudio, deixando-as escolher livremente entre tirar ou não fotografias durante o percurso. Depois de os participantes serem submetidos a um teste de memória, concluiu-se que aqueles que tinham escolhido fotografar as obras de arte recordavam com mais precisão os objetos em exposição, embora não se lembrassem com grande detalhe do que tinha sido dito no guia de áudio, quando comparados com o grupo que não decidiu tirar fotografias. "Focarmo-nos na visão retira atenção aos nossos outros sentidos, como a audição", justificou Barasch.