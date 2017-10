A revista Time lançou uma edição especial chamada ‘Firsts’ (‘Primeiras’), dedicada a mulheres que foram as primeiras em determinada área a marcar a diferença. São mulheres inspiradoras para as gerações futuras e que têm sido responsáveis por iniciativas com o intuito de mudar de alguma forma o mundo.

Ao todo, são 12 capas diferentes, todas elas com fotografias captadas por um iPhone, cada uma a consagrar uma mulher especial que, segundo a publicação, reúne diversos parâmetros que as distingue das restantes.

Este projeto faz parte da edição de setembro da revista e destaca 46 mulheres que ousaram quebrar regras. A primeira mulher a candidatar-se através de um grande partido à Presidência dos Estados Unidos (Hillary Clinton), a primeira a produzir e a apresentar o seu próprio programa de televisão (Oprah Winfrey) ou a primeira a atingir os 100 milhões de seguidores no Instagram (Selena Gomez).

"Não são as mulheres mais célebres ou mais ricas. São aquelas que têm realmente histórias para contar…", revelou Nancy Gibbs, chefe de redação da Time. Além dos nomes referidos acima, podemos encontrar também o de Ellen DeGeneres (apresentadora de televisão), Aretha Franklin (cantora), Rita Moreno (atriz) ou Shonda Rhymes (produtora e argumentista).