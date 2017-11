A segunda edição do The New Art Fest está de regresso já este mês, de 10 a 30 de novembro, e conta com mais de 40 artistas, oradores e coletivos que vêm debater assuntos relacionados com a profunda transformação tecnológica que as cidades sofreram durante os últimos anos. ‘Lisboa Cidade Aberta’ é o tema deste festival internacional que promove uma reflexão teórica sobre a tecnologia, a ciência e a sociedade.





A transformação tecnológica das cidades (estimulada pelo desenvolvimento e massificação das tecnologias de informação, representação e computação) tem um grande impacto na arte e na cultura em geral. Esse efeito estará presente nas obras de várias exposições do festival que contam com a participação de artistas como André Sier, Mariana Castro e Left Hand Rotation, bem como dos coletivos Oficinas do Convento, Make in Little Lisbon, StressFM e Shhpuma.





Além das exposições, The New Art Fest estará também presente na Web Summit, com a participação da artista-antropóloga Maria Lopes no painel Arte e Cultura na Era Digital, e tem dois passeios planeados: uma excursão às Oficinas do Convento, em Montemor-o-Novo, e uma deriva psicogeográfica por Lisboa, seguida de almoço e visita guiada à exposição.





A exposição estará patente no Picadeiro do antigo Colégio dos Nobres, no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa.