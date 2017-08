O aquecimento global é uma das maiores preocupações no mundo atual e agora sabe-se que temos apenas 5% de hipóteses de limitar o aquecimento global médio abaixo dos 2 °C.

Quem o garante é um estudo recente publicado na revista Nature Climate Change, que acrescenta que a probabilidade de se atingir a meta preferencial de 1,5 °C, igualmente prevista no Acordo de Paris, assinado por 196 países, é de apenas 1%.

A equipa de investigadores dos Estados Unidos usou projeções do crescimento populacional, de forma a conseguir estimar a produção futura e as emissões de carbono relacionadas com o uso de combustíveis fósseis. Também a ONU estima que a população mundial aumentará de cerca de 7,5 mil milhões (hoje) para 11,2 mil milhões até 2100, o que significará maior pressão sobre os recursos energéticos.

"Existe uma grande incerteza no que toca ao futuro. O nosso estudo reflete precisamente isso, mas revela também que os cenários mais otimistas que têm vindo a ser referenciados parecem-nos cada vez mais irreais", disse o especialista em estatísticas Adrian Raftery, da Universidade de Washington. Raftery conduziu este novo estudo em parceria com colegas das Universidades da Califórnia, Santa Bárbara e Upstart Networks. A conclusão? Poderemos ter menos tempo do que imaginávamos para travar o aquecimento global.