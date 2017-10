Telma Monteiro eliminou a campeã olímpica Rafaela Silva na segunda ronda dos mundiais de judo na Hungria, na categoria de 57kg vencendo por waza-ari. Já na primeira ronda a portuguesa tinha eliminado a holandesa Margrite Bergstra, em apenas 24 segundos.

Telma Monteiro, que conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, chegou aos Mundiais sem o estatuto de cabeça de série, depois de uma cirurgia ao ombro que a obrigou a fazer uma pausa de vários meses.