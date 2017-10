Tem como tema principal Bridges (Pontes) e, tal como o nome indica, o objetivo é procurar formas de aproximação entre pessoas com experiências e opiniões diferentes. A primeira edição do encontro TEDxWomen decorre no dia 4 de novembro, das 14 às 19 horas, no auditório Ilídio Pinho da Universidade Católica do Porto.

O evento vai "reunir um conjunto de pensadores e criativos que estimulam a transformação de ideias em ações concretas e que incentivam e motivam à intervenção na comunidade", explica Pedro Geraldes, um dos organizadores. Para isso, o palco do TEDxWomen contará com a intervenção de oradores, performances ao vivo e vídeos das TED Talks a acontecer no evento principal, em Nova Orleães, de 1 a 3 de novembro.

Entre os oradores encontram-se Cláudia Morgado, diretora de operações da Redlight Software, uma empresa especializada em software para a área da saúde, Navvab Ali, fundadora de uma página com mais de 13 mil gostos no Facebook que ensina mulheres negras a cuidar dos seus cabelos, e Nour Machlah, um jovem que sobreviveu à guerra na Síria e veio estudar arquitetura para Portugal. Machlah tem desde então participado como orador em várias conferências em países europeus.