A obra de Helena Almeida vai estar exposta na ala In the Studio/No Atelier, que faz parte da coleção permanente da Tate Modern. Entre os trabalhos que o público poderá agora descobrir estarão as séries Tela Habitada, composta por nove fotografias, criada em 1976, e Desenho (com Pigmento), 38 desenhos feitos nos anos 90.