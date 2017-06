Além do Vila Galé Collection Palácio dos Arcos, outros hotéis do grupo terão sunset parties –: à sexta-feira, até ao final de junho, com início às 18h00;: todas as quintas-feiras de julho, entre as 18h00 e as 20h30;: todas as sextas-feiras de julho, entre as 18h00 e as 20h30;(em Beja): aos sábados, a partir das 18h00, até 26 de agosto;(em Albufeira): todas as sextas-feiras, com início às 17h30, decorrendo até 29 de setembro;(em Vilamoura): às terças-feiras, entre as 19h00 e as 21h00, com início a 4 de julho; e(em Tavira): todas as sextas-feiras, a partir das 19h00, até 25 de agosto.