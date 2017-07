Um estudo vem deitar por terra o argumento que ouvimos sempre que se delineiam as vantagens do casamento, entre elas o facto de nos tornar mais saudáveis. Numa notícia avançada pela New York Magazine, um estudo da Social Science Quarterly prova que já não há sequer qualquer ligação entre o casamento e uma vida mais saudável (e até mais prolongada do que a dos solteiros!) como se disse durante anos.





O estudo conclui ainda que uma das razões que pode levar a estes resultados é o facto de existirem cada vez menos casais a oficializar o relacionamento com o matrimónio numa celebração civil, mais do que nas gerações anteriores. Hoje, as mulheres têm mais independência financeira, o que significa que, solteiras, também têm maior capacidade económica para se autossustentar e viver uma vida preenchida de hábitos saudáveis. E de fazê-lo sozinhas.