A notícia chega através de um estudo realizado por investigadores da University of South Australia e diz que os gatos podem ter até cinco personalidades distintas: nervosos, extrovertidos, dominantes, espontâneos ou afáveis.

O estudo dividiu-se em duas partes: a primeira analisou características de uma quantidade de felinos domésticos e, a segunda focou-se nas razões para cada animal adquirir especificamente uma personalidade.

Os especialistas realizaram um teste online, com aproximadamente 2.800 gatos no sul da Austrália e na Nova Zelândia. Os donos dos animais atribuíram uma classificação de 1 a 7 para 52 características comportamentais dos felinos.

Numa segunda fase do estudo, os investigadores tentaram compreender quais as motivações dos gatos para adquirirem certos traços distintivos. Chegaram à conclusão que os gatos mais tímidos podem acabar por ter diversos esconderijos na casa e serem mais reservados ao contacto com os donos enquanto os gatos mais corajosos têm tendências a procurar mais vezes o exterior, tentando fugir diversas vezes. Já os gatos curiosos tendem a ficar mais aborrecidos e precisar de mais estimulação por parte dos donos, com jogos e brincadeiras.

O estudo afirma ainda que conhecer a personalidade do seu gato é muito importante para detetar problemas de saúde, tanto física como mental.