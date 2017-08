A Passagem das horas no Village Underground Lisboa

"Álvaro de Campos é o personagem de uma peça; o que falta é a peça" – disse um dia Fernando Pessoa, sobre um dos seus heterónimos. A Passagem das Horas, a ode que o poeta deixou inacabada, é a inspiração para a peça de Nelson Cabral, que não só é a alma da interpretação como o responsável pela dramaturgia e pela encenação.

A peça vai estar em cena de 25 de agosto a 3 de setembro no Village Underground Lisboa, em Alcântara, de sexta a domingo, às 22h. Os bilhetes já estão disponíveis a partir de €12.

Joakim no Musicbox Heineken Series

O produtor e Dj francês Joakim vai apresentar pela primeira vez em Portugal o seu novo disco Samurai, dia 25 de Agosto na Musicbox Heineken Series. Inspirado pelo livro de Yukio Mishima e pelas suas viagens entre Nova Iorque e Tokyo, o álbum está carregado de referências que nos remetem para a New Age e para a música japonesa.

Os bilhetes já se encontram disponíveis por 12€ por pessoa.

Filmes no Monumental

Até dia 1 de outubro, as manhãs de sábado e domingo no Cinema Medeia Monumental vão ser diferentes. A Medeia Filmes apresenta a programação Monumental dos Miúdos, que inclui filmes para toda a família. Desde os êxitos mais recentes do cinema de animação até aos clássicos de Charlie Chaplin e Jacques Tati, o ciclo apoia a diversidade. No sábado, 26 de agosto, será exibido Astérix: o Domínio dos Deuses, de Louis Clichy e Alexandre Astier e no domingo, 27 de agosto, será ocasião para ver a versão original de Tempos Modernos, de Charlie Chaplin.

As sessões são às 11h30, os bilhetes são €3 e, para crianças até 12 anos, €2.

EDP Vilar de Mouros 2017

O festival realiza-se nos dias 24, 25 e 26 de agosto e no cartaz estão alinhados nomes portugueses e internacionais, como Golden Slumbers, Capitão Fausto, Salvador Sobral, George Ezra, Primal Scream, 2ManyDjs, The Jesus and Mary Chain, The Mission, The Dandy Warhols, The Psychedelic Furs, Morcheebaou The Young Gods. Para além da música há boa gastronomia (o recinto tem pelo menos 20 conceitos de street food) e literatura, com a criação de uma zona lounge para leitura e descanso entre concertos. Os bilhetes diários custam €35 e o valor do passe de três dias é de €70.

Tasting Fado no Teatro Tivoli

A decorrer no sótão café-teatro do Teatro Tivoli de 24 a 31 de agosto, a iniciativa Tasting Fado oferece o que a cidade tem de melhor: uma visita a um dos mais bonitos teatros (e considerado um dos mais belos edifícios) de Lisboa, a celebração do fado, e a da riqueza da gastronomia portuguesa. O Teatro Tivoli promete, assim, um fim de tarde dedicado à (re)descoberta da essência de ser português, apreciando o fado junto de fadistas e músicos (e, melhor ainda, com um copo de vinho do Porto na mão).

Cada sessão tem um custo fixo de €20.