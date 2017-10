Como forma de comemorar o 68.º aniversário da Santini, todas as lojas da marca em Lisboa e no Porto vão oferecer o segundo gelado a quem por lá passar durante todo o dia de amanhã. A promoção é apenas válida para copos e cones, mas quantas mais bolas de gelado pedir, mais receberá no segundo gelado. Além dos sabores que sempre estiveram à venda, este fim de semana aparece também o de romã.

Se estiver a pensar passar por lá, pode sempre levar comida e roupa para dar – a gelataria está a organizar uma campanha solidária até dia 22 de outubro para ajudar as vítimas dos incêndios.