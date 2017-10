Como o próprio diz, num vídeo que fez para anunciar a pausa na carreira, "já não é segredo para ninguém que a minha saúde é frágil". O músico vai ainda atuar na sexta-feira, nos jardins do Casino Estoril, e depois vai parar de trabalhar até ter o seu problema de saúde resolvido.

No vídeo publicado na sua página de Facebook, Salvador afirma que voltará em breve, mas não sabe quando. "Chegou a altura de entregar o meu corpo à ciência e consequentemente ausentar-me da vida de concertos e música em geral", disse.

No mesmo vídeo, o músico aproveitou para pedir que o momento fosse respeitado, assim como a sua privacidade e a da família.

O vídeo termina ao som de Hello, Goodbye, dos Beatles, pela voz do vencedor do Festival da Canção.

Veja o vídeo em cima.