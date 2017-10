Realizadora e artista plástica, Salomé Lamas é hoje um dos nomes mais promissores da realização de cinema e não só. Nasceu em 1987, em Lisboa, e estudou cinema na mesma cidade e na capital da República Checa. Doutorou-se em Arte Contemporânea na Universidade de Coimbra e desde então tem mostrado o seu trabalho, tanto em Portugal como no estrangeiro, em museus e festivais de cinema. As obras da cineasta são conhecidas por desafiarem a metodologia convencional de produção cinematográfica e de expressão estética, explorando novos caminhos que resultam muitas vezes em trabalhos híbridos que se situam entre o documentário e a ficção, as artes plásticas e o cinema.





É já a partir da próxima sexta-feira que Salomé vai ter algumas das suas obras expostas na Solar Galeria de Arte Cinemática, em Vila do Conde. Salomé Lamas: Solo é uma exposição composta por filmes, vídeo instalações e instalações sonoras, incluindo obras inéditas da realizadora, e a abertura contará com um concerto de Filipe Felizardo, que compôs a banda sonora de alguns dos trabalhos expostos.





A exposição estará aberta ao público até ao dia 25 de novembro e inclui obras inéditas como Ubi Sunt II e Ubi Sunt III, um tríptico que será exposto pela primeira vez na sua totalidade.