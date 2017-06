Chegou ao mercado português a agência digital Sabya, um projeto que promete melhorar a performance de endereços virtuais e que já transformou moradas digitais em casos de sucesso, como a plataforma L/Manifesto (uma submarca do El Corte Inglés) ou o portal online de vendas da designer Sophia Kah.

O objetivo da Sabya é orientar e treinar os seus clientes, para que assumam o online como ponto de partida e centro da sua atividade, através de estratégias digitais. Sob o mote "when digital gets personal", a marca propõe não só mudar a mentalidade dos retalhistas mas também mudar a perceção dos consumidores em relação às compras online.